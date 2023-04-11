Полиция устроила рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Челябинской области

Рейды проходят в местах массового пребывания иностранцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии проводят в Челябинской области рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В основном проверки проходят в местах массового пребывания иностранцев.

— В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, а также решается вопрос об их высылке за пределы страны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также под проверки попадают работодатели, которые могут использовать труд нелегальных мигрантов. За нарушение закона предпринимателям грозят штрафы до 1 млн рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

СПРАВКА

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции необходимо сообщать по телефонам «Доверия» 239-08-51, 239-08-52 и «Горячей линии» Управления по вопросам миграции 239-09-65.

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