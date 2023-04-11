Генеральным директором челябинского радиозавода «Полет» стал Дмитрий Довженко

Генеральным директором АО "ЧРЗ "Полет" стал Дмитрий Довженко. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дмитрий Довженко сменил в должности Александра Нестерова, который был руководителем АО «ЧРЗ «Полет» с 2018 года. Коллективу предприятия уже представили нового генерального директора.

В разные годы Дмитрий Довженко работал на руководящих должностях в Столичном банке сбережений, региональных филиалах МДМ-Банка, Балтийского банка. В 2006 году возглавил челябинский филиал банка «Северный морской путь». Занимал пост председателя Совета директоров «Дорожно-эксплуатационного предприятия – 106» и Госплемзавода «Свердловский», члена наблюдательного Совета корпорации жилищного строительства Челябинской области, члена экспертного Совета Законодательного Собрания области.

С 2014 по 2019 год Дмитрий Довженко был депутатом челябинской городской думы. А с 2018 года занимал должность представителя Агентства стратегических инициатив в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЧРЗ «Полет», основная задача, которая поставлена перед новым руководителем – выполнить контрактные обязательства перед заказчиками, обеспечить стабильное развитие и темпы производства, и, безусловно, сохранить коллектив.

– Радиозавод «Полет» за последние годы прошел большой путь, многие трудности были преодолены. Предприятие привлекло значительный объем инвестиций: средства, вложенные в его развитие, уже сегодня дают плоды. Завод является активным участником федеральной программы модернизации аэродромной инфраструктуры, а его продукция востребована у заказчиков и обеспечивает безопасность полетов более чем в 40 аэропортах России, – отметили в пресс-службе.

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