Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов с лучшими идеями маршрутов для молодежных путешествий

Скоро в Челябинскую область приедут туристы по программе "Больше, чем путешествия" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По результатам оценки экспертного жюри и народного голосования программа четырехдневного тура по Челябинской области вошла в десятку лучших.

Промышленный квест «5 000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий» набрал больше 16 тысяч голосов от пользователей социальных сетей.

В скором времени проект продумают до мелочей, дополнят, чтобы он смог стать официальным туром программы «Больше, чем путешествия». После чего путешественники из других городов получат возможность познакомиться с Южным Уралом поближе.

Как отмечают организаторы конкурса "Маршрут построен", такие мероприятия доказывают, что у молодежи есть интерес не только к главным туристическим центрам страны, но и к другим регионам, имеющим свою историю и красоту. Теперь участники региональных команд не понаслышке знают, что каждый имеет возможность повлиять на развитие туризма в России и по-новому взглянуть на свой регион, побывать в тех местах, где не оказался бы при других обстоятельствах.

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