Суд арестовал многодетного отца по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске

Обвиняемый плакал и закрывался шапкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центральный районный суд Челябинска арестовал 33-летнего Нажмиддина Имомова, который проходит четвертым фигурантом по делу об убийстве подростка возле ТРК «Космос». Так же, как и все остальные обвиняемые, он будет находиться в СИЗО два месяца – до 10 июня.

При избрании меры пресечения суд посчитал, что Имомов может скрыться от следствия или помешать расследованию уголовного дела. К слову, сам он признал свою вину лишь частично.

— Заявил, что участвовал в избиении. В ходе избрания меры пресечения плакал и закрывался шапкой, — передает из зала суда корреспондент КП-Челябинск.

Об обвиняемом известно, что он ранее судим не был и в настоящий момент нигде не работает. У него есть трое детей – двое 10-летних и один восьмимесячный.

Напомним, все произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились у ТРК, чтобы обсудить переписку в соцсети. Они хотели выяснить, кто присылал оскорбления с фейкового аккаунта. Но в ходе встречи разгорелась ссора, и один из участников схватился за нож.

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