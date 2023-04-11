Авиакомпания «Азимут» увеличила количество рейсов из Минеральных вод в Челябинск

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиакомпания «Азимут» увеличивает частоту полетов по ряду внутренних и зарубежных направлений. Это также касается рейсов Минеральные воды – Челябинск. Частота полетов возросла до пяти раз в неделю.

— С 10 апреля рейсы будут выполняться также по понедельникам, а с 25 апреля – по вторникам. В продаже авиабилеты от 4780 рублей, — уточнили в авиакомпании.

Ранее стало известно о возможном открытии прямого авиасообщения между Челябинском и Циндао. Губернатор Алексей Текслер заявил, что сейчас идут переговоры по организации рейса с представителями китайских авиалиний.

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