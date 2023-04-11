В Челябинской области пройдет голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году

Фото: архив КП

В Челябинской области с 15 по 31 мая будет проходить онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году. Принять участие в опросе может каждый. Для этого нужно авторизоваться через портал Госуслуг на платформе 74.gorodsreda.ru.

Также выбрать места для благоустройства можно и с помощью волонтеров. Для организации онлайн-голосования был начат набор добровольцев. Заявки уже подали более 2 тысяч человек. Зарегистрироваться можно на сайте dobro.ru.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, для онлайн-голосования были сформированы 205 объектов благоустройства и дизайн проектов для общественных пространств. Среди них - скверы, набережные, улицы, парки и дворовые территории.

Напомним, по итогу последнего рейтингового голосования в этом году в Челябинской области будет осуществлено благоустройство 106 объектов.

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