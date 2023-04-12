Маршруты трамваев изменятся в Челябинске с 1 мая

Движение трамваев на ЧМЗ закроют почти на все лето Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 мая изменят пять трамвайных маршрутов. Это сделают, чтобы отремонтировать рельсы.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», для электротранспорта закроют участок Шоссе Металлургов от пересечения с улицей Черкасской до улицы Монтажников. Прекратят движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников.

Ограничения снимут только 15 августа. До той поры трамваи №3, №14, №18, №19 и №20 будут следовать до кольца «Першино».

На время ремонта и ограничений усилят трамвайный маршрут №10 «Коксохимии — ЧМК — ЦХП». Его будут обслуживать сразу 8 вагонов. На остановки они станут приходить каждые 11-20 минут.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Оставшимся без привычных трамваев челябинцам рекомендуют пересесть на автобусы №15, №31, №41, №47, №71, а также на троллейбусы №7 и №14.

Напомним, в этом году в Челябинске в ремонт трамвайных путей собираются вложить более 1,3 млрд рублей. Этой рекордной суммой надеются компенсировать многолетнее отсутствие ремонта на рельсах.

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