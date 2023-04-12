В Челябинской области полицейские и ОМОН прошли по рынкам и хостелам в поисках нелегальных мигрантов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские и сотрудники ОМОН Рос гвардии накануне начали обходить рынки, стройки, теплицы, общежития и хостелы. Ищут нелегальных мигрантов.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, за день обнаружили 125 нарушений в сфере миграции. 65 из них связаны с правилами пребывания в России, 56 — с правилами работы в стране, еще три — с обманом при постановке на миграционный учет, а одного иностранца уличили в неуплате административного штрафа.

В Челябинске нашли две «резиновых» квартиры. Хозяин одной из них фиктивно прописал у себя пятерых приезжих, а владелец второй — семерых. Теперь горожане могут стать фигурантами уголовных дел.

Гражданина одной из стран ближнего зарубежья после проверки депортируют. Ранее суд уже обязал его самостоятельно покинуть Россию, но мигрант до сих пор не выехал за границу.

Вдобавок за день суды постановили выслать из страны восьмерых иностранцев, незаконно находившихся в России. Депортации всем придется ждать в полицейском центре временного содержания иностранных граждан.

— Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму 140 тыс. рублей, — добавили в ГУ МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.