Жителей Челябинской области предупредили о появлении мертвой рыбы в реках и озерах

Рыба погибает из-за нехватки кислорода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области на водоемах может случиться весенний замор рыбы. Об этом предупредили в региональном министерстве экологии.

— По информации Рыбнадзора, замор рыбы – естественный процесс, который происходит ежегодно, — заявили в минэкологии.

Как рассказала декан факультета экологии ЧелГУ Альфира Сибиркина, весной рыба поднимается с глубины к поверхности водоемов, а там в воде не хватает кислорода для дыхания.

— Растворимость кислорода в холодной воде намного выше, а прогрев верхних слоев под лучами солнца приводит к падению уровня кислорода и замору рыбы, — уточнила Альфира Сибиркина.

О случаях массовой гибели рыбы южноуральцев все же просят сообщать в Рыбнадзор. Сделать это можно по телефону 8(351)262-19-94, или электронной почте gosсontrol74@noturfish.ru.

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