Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский не сумел прекратить дело о своем банкротстве

Борис Дубровский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому отказали в прекращении дела о банкротстве. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Ранее АО «Производственное объединение „Монтажник“» потребовало объявить Бориса Дубровского банкротом из-за долга в 37,2 млн рублей. Региональный Арбитражный суд принял заявление компании. Но Борис Дубровский подал жалобу, требуя не начинать производство по вопросу собственного банкротства. Эту жалобу апелляционный суд отклонил.

Первое заседание по делу о признании экс-губернатора банкротом назначено на 19 апреля.

ПО «Монтажник» уже проходит процедуру банкротства. Взыскать долги фирмы пытаются шесть кредиторов. Борис Дубровский несет по обязательствам банкротящейся компании субсидиарную ответственность. Осенью прошлого года суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество бывшего губернатора стоимостью 930 млн рублей.

Производственное объединение «Монтажник» связывают с семьей экс-главы региона. Компания должна была возводить конгресс-холл «Крылья» в центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Здание до сих пор не достроено.

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