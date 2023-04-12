В Челябинске соревнования по спортивному ориентированию впервые пройдут на территории городского зоопарка

Кубок федерации «Приз Ларисы» пройдет в Челябинске уже в 20-й раз. Фото Федерации спортивного ориентирования России

В Челябинске, 16 апреля пройдут юбилейные старты спортсменов-ориентировщиков Кубок федерации «Приз Ларисы». Традиционные соревнования уже в 20-й раз соберут участников от 10 до 70 лет и старше.

Главный организатор соревнований Яков Гуревич проводит эти старты в честь супруги Ларисы, и говорит, что в этом году было решено разнообразить формат состязаний.

- Мы договорились с руководством челябинского зоопарка о проведении соревнований на его территории. Нарисовали подробную спортивную карту. Контрольные пункты в день старта будут установлены в различных местах зоопарка, но с учетом того, чтобы не мешать и не вредить животным. В дальнейшем зоопарк сможет использовать эту карту для проведения своих состязаний для детей и взрослых. К примеру, по принципу, найди вольер, где живет зайчик, мишка или обезьянка. Это будет своего рода спортивно-развлекательный аттракцион, - рассказал Яков Гуревич.

Четырехэтапные эстафетные соревнования «Приз Ларисы» открывают летний сезон у ориентировщиков и соберут около двухсот. Старт и финиш будет расположен на территории Челябинского зоопарка. Команда будет состоять из двух человек, где каждый участник преодолевает два этапа (к примеру, первый и третий). Одна часть дистанции будет проложена по Парку культуры и отдыха им. Гагарина, вторая – по зоопарку. Командный зачет также будет определяться исходя из возраста участников. Старт 16 апреля, в воскресенье в 11.00. Самые юные участники пробегут дистанцию только по территории зоопарка (дисциплина выбор). Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Современное ориентирование из леса все чаще выходит в городскую среду. Принцип «для людей — среди людей» как раз подразумевает городской формат ориентирования. Так, к примеру, в начале апреля соревнования по ориентированию прошли в самом центре Москвы. Подобные старты и в столице и в других городах проводятся и в формате квестов.

Кстати, спринтерские забеги и эстафеты в рамках городского и паркового ориентирования включены в программу чемпионатов страны, чемпионатов и Кубков мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.