В Челябинске маршрутчик сбил 12-летнего велосипедиста и уехал с места ДТП

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске маршрутный ПАЗ наехал на школьника. Авария произошла вечером 11 апреля на пешеходном переходе через улицу Свободы.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, маршрутка №22 задела 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. После этого 27-летний водитель автобуса поехал дальше. Его остановили и заставили вернуться на место аварии автоинспекторы.

Юный велосипедист, к счастью, избежал травм.

Тем не менее, водителя решили привлечь к административной ответственности за оставление места ДТП.

Ранее в Челябинской области водитель иномарки не сумел втиснуться между грузовиком и краем дороги, машина опрокинулась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.