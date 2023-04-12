Подрядчики ЦКС вывезли почти 15 тысяч мешков с уличным сметом из жилых дворов

Фото: ЦКС

Официально субботники стартуют только 17 апреля, но уборка территорий Челябинской области уже идет полным ходом. Подрядчики регионального оператора ЦКС – компании, занятые в вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО), уже транспортировали на полигоны почти 14 800 мешков с уличным сметом, собранным на территории многоквартирного жилого фонда в Челябинском и Магнитогорском кластерах.

Таким количеством мешков можно было бы шесть рядов уложить на всем протяжении самой длинной в Челябинской области пещеры под названием Данко. Длина этого - одного из самых опасных для спелеологов подземного объекта составляет 2 840 метров.

По состоянию на 11 апреля больше всего смета вывезено из Челябинска (13 715 мешков), на втором месте по масштабу очищения находится Магнитогорск (город освобожден от мусора, собранного в 500 мешков), ударными темпами наводится порядок в Троицке (вывезено почти 300 мешков) и Коркино (вывезено 210 мешков).

Впрочем, проделанный фронт работ – это лишь «вершина айсберга». Вывоз основных объемов мусора еще впереди. К примеру, в весеннюю кампанию 2022 года силами перевозчиков, с которыми работает Центр коммунального сервиса, было вывезено порядка 150 тысяч мешков с листвой и другим уличным сметом, собранным во дворах многоэтажных домов в Челябинском и Магнитогорском кластерах.

Отметим, что вывоз уличного смета, собранного на придомовой территории многоэтажек вывозится в соответствии с утвержденным регламентом. в Челябинском и Магнитогорском кластере работа строится следующим образом:

Регламент* работы в Челябинском и Магнитогорском кластерах

Собранную в жилом многоквартирном фонде листву будут вывозить отдельные мусоровозы. Для эффективной работы в этом вопросе Центр коммунального сервиса разработал регламент взаимодействия с управляющими компаниями. Данный документ определяет порядок действий, для всех вовлеченных в уборку уличного смета сторон.

Действие 1.До начала субботника УК необходимо определить точки складирования уличного смета, собранного во дворах МКД. При определении точек сбора необходимо учесть: наличие транспортной доступности (вблизи должна быть дорога общего пользования, к месту складирования можно было подъехать мусоровозу - в выбранной локации требуется обеспечить отсутствие помех в виде припаркованных автомобилей или ведения ремонтных работ с перекопанным проездом).

Действие 2.УК необходимо сформировать реестр точек сбора и предоставить его в виде подписанного документа в ЦКС. Сведения можно направить по электронной почте: в Челябинском кластере — subbotnik@cks174.ru, в Магнитогорском кластере — subbotnikmgn@cks174.ru.

Действие 3. Уличный смет необходимо складированию в мешки объемом 120 литров.

Действие 4. Заявки на вывоз собранных отходов необходимо направлять заблаговременно на те же электронные ящики: в Челябинском кластере — subbotnik@cks174.ru, в Магнитогорском кластере — subbotnikmgn@cks174.ru.

Из-за того что маршрут движения мусоровозов формируется накануне, вывоз отходов в день получения заявки от УК невозможен!

В заявке на вывоз необходимо указать:

а) Перечень точек сбора и количество мешков с уличным сметом.

б) Не менее 2-х контактных лиц от УК, ответственных за погрузку мешков в мусоровоз. Обязательно требуется указать контактные телефоны.

Действие 5.После поступления заявки, представитель ЦКС связывается с УК для согласования даты и времени** вывоза отходов с точек сбора.

Действие 6. При погрузке мешков в мусоровоз УК обеспечивает присутствие ответственного за погрузку в точке сбора, а также обеспечивает присутствие достаточного количества грузчиков для исключения простоя транспортного средства. По окончании погрузки мешков представитель УК подписывает акт приема-сдачи мешков (талон) в двух экземплярах. Один экземпляр остается у УК.

Еще раз подчеркнем, что данный порядок действует исключительно для Челябинского и Магнитогорского кластеров.

В Карабашском кластере согласован иной принцип вывоза уличного смета из дворов многоквартирного жилого фонда:

Регламент* работы в Карабашском кластере

Управляющие Компании собирают уличный смет с придомовой территории в полиэтиленовые мешки и небольшими партиями складируют в баки, установленные на контейнерных площадках, не допуская при этом переполнения мусорных накопителей. Таким образом, будет обеспечен равномерный вывоз ТКО и отходов от субботников с придомовой территории в течении всего периода сезонных работ.

Подчеркнем, что в соответствии с утвержденными регламентами вывозится только уличный смет, собранный на придомовой территории многоквартирного жилого фонда. К таким отходам относятся: листва, мелкие веточки, окурки, бутылки, упаковка от снеков и другой подобный мелкий мусор. Иные же виды отходов, такие как, например, бревна, спилы деревьев, срубленные сучья, обрезь веток, кустарников не относятся к уличному смету и не вывозятся региональным оператором за счет средств тарифа на услугу по обращению с ТКО. Решить вопрос с вывозом и утилизацией таких отходов должен их собственник либо компания, которая осуществляла санитарную подрезку растений. Если же такую организацию невозможно установить, то вопрос с вывозом отходов должна решать управляющая жилым фондом организация (УК или ТСЖ).

*Регламент носит рекомендательный характер

**Дата и время могут быть изменены с учетом погодных условий, при обязательном согласовании с управляющей организацией.