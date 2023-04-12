В Копейске школьников эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

В Копейске 12 апреля сорвались уроки сразу в трех школах. Как рассказали ученики и родители, из-за сообщений о минировании провели эвакуацию.

Детям и педагогам пришлось выходить на улицу и зданий школ №2, №6 и №44. К учебным заведениям приехали сотрудники экстренных служб.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что проверили копейские школы.

— Опасных предметов обнаружено не было, — рассказали в полицейском главке.

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