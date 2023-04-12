Огромные яйца, зайцы и колокола для всех: на набережной в центре Челябинска отметят Пасху

Празднества продлятся три часа Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске 16 апреля устроят праздник по случаю Пасхи. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», торжества продлятся с 13:00 до 16:00.

Челябинцы прямо на набережной смогут послушать выступления 10 профессиональных звонарей из разных храмов. Позвонить в колокола разрешат и непрофессионалам: на двух мини-звонницах для всех желающих устроят мастер-классы.

На празднике будут петь и танцевать участники творческих коллективов, в том числе юные артисты из студии «Тутти» и коллектива «Искорки».

Для детей в 15:40 начнется кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Маленьких гостей праздника вдобавок станут развлекать аниматоры в костюмах пасхальных зайцев.

А еще на набережной установят огромные расписные пасхальные яйца, чтобы горожане сделали красивые фото с арт-объектами.

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