В Челябинской области дневная температура подскочит до +20, а потом рухнет до 0 градусов

Погода резко сменится с летней на зимнюю Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области прогнозируют резкий скачок температур, может даже пойти снег.

Днем в четверг 13 апреля температура воздуха поднимется до +15, +20 градусов. На сразу же после такого тепла наступит резкое похолодание. Ночью столбик термометра отпустится до отметок в -2, -7 градусов, а в пятницу днем не поднимется выше 0, +5. Местами могут начаться дожди, переходящие в снег.

В ночь на субботу 15 апреля похолодает до -7, -12 градусов. На юге региона пойдет снег уже без дождя.

Вдобавок на Южном Урале усилится ветер. В ближайшие два дня он при отдельных порывах будет достигать скорости 20 метров в секунду.

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