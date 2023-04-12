В Челябинской области дневная температура подскочит до +20, а потом рухнет до 0 градусов

Погода резко сменится с летней на зимнюю
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области прогнозируют резкий скачок температур, может даже пойти снег.
Днем в четверг 13 апреля температура воздуха поднимется до +15, +20 градусов. На сразу же после такого тепла наступит резкое похолодание. Ночью столбик термометра отпустится до отметок в -2, -7 градусов, а в пятницу днем не поднимется выше 0, +5. Местами могут начаться дожди, переходящие в снег.
В ночь на субботу 15 апреля похолодает до -7, -12 градусов. На юге региона пойдет снег уже без дождя.
Вдобавок на Южном Урале усилится ветер. В ближайшие два дня он при отдельных порывах будет достигать скорости 20 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.