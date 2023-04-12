В Челябинской области вынесли приговор водителю, бросившему на дороге сбитую пенсионерку

Водителя обязали выплатить компенсацию дочери погибшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор жителю Озерска, который сбил пенсионерку и уехал с места аварии.

Авария случилась на Обходе Челябинска в Сосновском районе. 68-летняя женщина шла через дорогу по зебре, когда на нее наехал ВАЗ-21104. Водитель уехал с места ДТП, бросив пенсионерку умирать на дороге. Позже мужчину разыскали.

43-летнего водителя признали виновным в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места аварии. Суд отправил озерчанина в колонию-поселение на 5 лет, а еще на два с половиной года запретил садиться за руль.

— Судом удовлетворен иск дочери погибшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в Челябинске маршрутчик сбил 12-летнего велосипедиста и поехал дальше.

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