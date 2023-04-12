Свидание с 18-летней девушкой обернулось для челябинца побоями и потерей 400 тысяч рублей

Шедших «на дело» разбойников сняла камера домофона на улице Кирова. Кадр предоставлен ГУ МВД по Челябинской области

Жителя Калининского района Челябинска избили и ограбили в собственной квартире. До травм и финансовых потерь мужчину довело знакомство с девушкой в интернете.

35-летний челябинец пригласил новую знакомую к себе домой, не смутившись, что та почти вдвое младше него. А 18-летняя гостья улучила удобный момент и впустила в квартиру челябинца троих своих сообщников.

Молодые люди ворвались в дом, поколотили хозяина, забрали у него ноутбук, фотоаппарат, телефон и 280 тыс. рублей наличными. Общий ущерб составил около 400 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, грабителей разыскали в первые сутки после нападения. Это оказались ранее судимые мужчины 22, 25 и 25 лет. Найти удалось и коварную сообщницу грабителей.

В отношении подельников возбудили уголовное дело о разбое. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Пока что с девушки взяли подписку о невыезде, а троих молодых людей отправили в изолятор временного содержания.

— Похищенное имущество и часть денежных средств изъята полицейскими в ходе обыска в квартире по месту проживания задержанной девушки, – уточнили в региональном полицейском главке.

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