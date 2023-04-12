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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 11:20

Свидание с 18-летней девушкой обернулось для челябинца побоями и потерей 400 тысяч рублей

Челябинцы избили и ограбили после того, как он пригласил к себе домой девушку
Елена КОЛЧИНА
Шедших «на дело» разбойников сняла камера домофона на улице Кирова. Кадр предоставлен ГУ МВД по Челябинской области

Шедших «на дело» разбойников сняла камера домофона на улице Кирова. Кадр предоставлен ГУ МВД по Челябинской области

Жителя Калининского района Челябинска избили и ограбили в собственной квартире. До травм и финансовых потерь мужчину довело знакомство с девушкой в интернете.

35-летний челябинец пригласил новую знакомую к себе домой, не смутившись, что та почти вдвое младше него. А 18-летняя гостья улучила удобный момент и впустила в квартиру челябинца троих своих сообщников.

Молодые люди ворвались в дом, поколотили хозяина, забрали у него ноутбук, фотоаппарат, телефон и 280 тыс. рублей наличными. Общий ущерб составил около 400 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, грабителей разыскали в первые сутки после нападения. Это оказались ранее судимые мужчины 22, 25 и 25 лет. Найти удалось и коварную сообщницу грабителей.

В отношении подельников возбудили уголовное дело о разбое. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Пока что с девушки взяли подписку о невыезде, а троих молодых людей отправили в изолятор временного содержания.

— Похищенное имущество и часть денежных средств изъята полицейскими в ходе обыска в квартире по месту проживания задержанной девушки, – уточнили в региональном полицейском главке.

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