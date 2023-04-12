Полицейские предотвратили беспорядки в Челябинске и задержали 18 человек

Профилактические мероприятия в Челябинске проходят регулярно

Полицейские провели в Челябинске профилактические мероприятия, которые были направлены на пресечение нарушения общественного порядка. Всего за день было задержано 18 человек. Всех доставили в отделения полиции.

— Нарушений общественного порядка не допущено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме того, накануне в регионе проходили массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские совместно с Росгвардией обходили рынки, стройки, теплицы, общежития и хостелы. Всего за день было выявлено 125 нарушений в сфере миграции.

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