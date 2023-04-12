В Челябинской области спасатели эвакуировали двух мужчин, застрявших на льдине во время рыбалки

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области помощь спасателей потребовалась двум мужчинам, которые рыбачили на озере Темное. Они застряли на таящей льдине и не могли добраться до берега. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Рыбаки пришли на озеро ранним утром. Но когда стали возвращаться к берегу, то поняли, что путь стал небезопасен: лед начал таять и превращаться в месиво. Тогда они легли и по телефону 112 обратились за помощью.

К тому моменту лед у берега уже почти растаял, поэтому спасатели и сотрудники МЧС были вынуждены вброд искать пути подхода к рыбакам.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Успехом увенчалась попытка спасателей Троицкого отряда. Сначала с лодкой, потом пешком на мелководье, а затем ползком по остаткам ледяной крошки подобраться максимально близко к пострадавшим. Аккуратно принять двух мужчин на борт и вернуться обратно. На страховку спасателя, в роли ледокола пробившегося к рыбакам, потребовалось 150 метров альпинистской веревки, — рассказали подробности в областной ПСС.

Снасти, ящики с рыбацким скарбом, сани-волокуши – все это утонуло. Рыбаки ожидали помощи около двух часов. За это время они промокли и серьезно промерзли. Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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