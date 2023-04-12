В Челябинской области хакеры взломали страницу 17-летней девушки и получили доступ к интимным фотографиям

С девушки потребовали 3500 рублей за удаление фотографий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной жертвой вымогателей в Челябинской области стала 17-летняя девушка из Южноуральска. Подростка шантажировали интимными фотографиями с ее участием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Девушка написала заявление в полицию. Она рассказала, что неизвестные взломали ее страницу в соцсетях. Она переписывалась с парнем и отправляла ему свои интимные фотографии. Как раз оттуда вымогатели и скачали снимки.

Девушке отправили сообщение с требованием перевести 3500 рублей, в противном случае приватный контент окажется в открытом доступе. Она перевела на указанный ими счет 500 рублей, после чего сообщила о случившемся родителям.

Похожий случай произошел с 16-летним юношей из Красноармейского района. Он в соцсетях общался с девушкой и отправлял ей снимки откровенного содержания. Вскоре собеседница потребовала от парня 2000 рублей под предлогом того, что сольет все фотографии в публичный доступ.

В настоящий момент по всем случаям возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Полицейские ведут поиск злоумышленников.

В ГУ МВД по Челябинской области призывают граждан не размещать фото- и видеоматериалы приватного содержания в социальных сетях, даже если доступ к вашей учетной записи ограничен, а альбомы с контентом имеют закрытый тип. Воздержитесь от пересылки ваших интимных кадров в мессенджерах, тем более малознакомым людям. Помните, что за профилем вашего, казалось бы, приятного виртуального собеседника может скрываться человек с корыстными намерениями.

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