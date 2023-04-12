В Челябинске с 15 апреля закроют движение трамваев на улице Машиностроителей

На улице Машиностроителей закроют движение трамваев Фото: Андрей АБРАМОВ

На следующей неделе в Ленинском районе Челябинска стартует капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за работ с 15 апреля будет на месяц ограничено движение транспорта на улице Машиностроителей.

— При выполнении работ ограничить движение транспорта по ул. Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийской с прекращением движения трамваев с 5:00 часов 15 апреля до 5:00 часов 15 мая, — говорится в распоряжении на сайте мэрии.

Работы будет вести ООО «ЧелябГЭТ». Организации предстоит отремонтировать трамвайные пути, а затем восстановить дорожное покрытие и переходы, нанести разметку.

Напомним, с 1 мая также стартует ремонт рельсовых путей в Металлургическом районе. Из-за работ будет временно изменено движение трамваев.

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