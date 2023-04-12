Челябинское предприятие отправило фальсифицированное масло в детский сад

Продукцию отправили в детский сад другого региона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Маслозавод в Челябинской области выпустил фальсифицированную продукцию, которую потом направили в детский сад. Нарушение вскрылось во время проверки, проводимой сотрудниками Россельхознадзора.

— В детском саду города Слободской Кировской области была отобрана проба сливочного масла, выпущенного челябинским предприятием. По результатам лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует по жирно-кислотному составу. В ней присутствовали масла и жиры на растительной основе, что свидетельствует о фальсификации масла, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Ведомство провело проверку и на самом предприятии. По итогам у нарушителя отозвали декларацию о соответствии продукта нормам Евразийского экономического союза, а уполномоченному лицу маслозавода на 3 месяца приостановили регистрацию в ФГИС «Ветис.Паспорт».

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