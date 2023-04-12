Челябинское МЧС дало рекомендации, как жарить шашлыки в особый противопожарный сезон

Площадка для приготовления шашлыка должна быть защищена от пожара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области действует особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также сжигание мусора и травы. Однако шашлыки готовить можно, но при определенных условиях. В главном управления МЧС по региону разъяснили, какие правила следует соблюдать при работе с мангалом или жаровней на открытом воздухе.

— Приготовление пищи допускается в безветренную погоду в несгораемых емкостях на земельных участках частных домовладений, но исключительно при соблюдении противопожарного расстояния от очага до сооружений не менее 5 метров, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна быть не менее 2 метров. Рядом также должны находиться средства пожаротушения.

Напомним, за нарушение правил в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан - до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.

Южноуральцам, заметившим лесные пожары, советуют срочно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.м

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