Горит внутри и за городом: Челябинск затянуло дымом из-за пожаров

Причина проблем - ландшафтные пожары
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Челябинск 13 апреля опустилась дымка с ощутимым запахом гари.
— Форточки были открыты, потому что с включенным отоплением жарко. Среди ночи проснулись и испугались, что у соседей в квартире что-то горит, настолько сильно пахло дымом, — поделилась впечатлениями жительница Курчатовского района Дарья.
В региональном министерстве экологии объяснили причины сильного запаха.
— В связи с возникающими ландшафтными пожарами в пределах и за пределами Челябинска и в некоторых районах области, может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари, — сообщили в министерстве.
Там добавили, что пожары сейчас пытаются потушить, а на заводы отправили уведомления с просьбой снизить выбросы.
Напомним, в Челябинской области со второго дня ввели особый противопожарный режим.
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