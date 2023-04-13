Челябинский клуб «Динамо-Метар» вышел в полуфинал волейбольной Суперлиги

Фото: Волейбольный клуб "Динамо-Метар" Челябинск

Волейболистки из Челябинска пробились в полуфинал Суперлиги. Клуб «Динамо-Метар» 12 апреля обыграл казанский «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:0.

Это была третья встреча между двумя командами «Динамо». В первой «Метар» потерпел поражение со счетом 3:0. Но после этого спортсменки из Челябинска дважды победили соперниц из Казани.

В полуфинальной игре «Динамо-Метар» предстоит встретиться с московским «Динамо». Также в полуфинале Суперлиги сыграют саратовский «Протон» и «Локомотив» из Калининграда.

Выступление челябинских волейболисток уже можно считать успехом по сравнению с результатами прошлого сезона. Тогда «Метару» досталось лишь девятое место в Суперлиге.

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