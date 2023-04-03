Здание цирка в Челябинске планируют отремонтировать к 2023 году

Фото: Архив КП.

Губернатор Челябинской области осмотрел здание цирка в Челябинске и оценил ход ремонтных работ. Горожанам пообещали, что в скором времени они снова смогут посещать цирковые представления.

— Челябинскому цирку снова подкинут денег на ремонт. Логичное развитие событий после встречи губернатора Алексея Текслера с вице-премьером Татьяной Голиковой. Прошлогодние 80 миллионов давно закончились, — пишет новостной паблик «Челябушка». — Медленно проект всё-таки продвигается, но вот уже четыре года объект простаивает, чем провоцирует волны общественных дискуссий о «заморозке» и вероятном применении площадки по какой-то иной профиль.

В течение 2023 года планируют завершить ремонт фасада, ворот, входа и купола. А на десерт готовят возрождение скульптур клоуна и эквилибриста, которые когда-то украшали челябинский цирк.