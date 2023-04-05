В Магнитогорске планируют построить самый большой в мире аквариум

Фото: t.me/chelyabushka

Власти Магнитогорска анонсировали сногсшибательный проект — самый большой в мире стеклянный аквариум. Объём воды в нём составит свыше миллиона литров. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», необязательно будет горожанам ездить на море, чтобы посмотреть на фауну — разместят аквариум на территории строящегося парка «Притяжение» и внутри поселят 2,5 тысячи её обитателей.

— Да и не только местным жителям этот подарок понравится — проект явно поднимет имидж Магнитке в туристическом смысле, отвлечёт от промышленного профиля. Говорят, экскурсии организуют даже ночью, — добавляют авторы паблика. — Безусловно, объект достойный для второй (неофициальной) южноуральской столицы. Не сомневаемся: лишь на бумаге он не останется.