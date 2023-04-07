Челябинска нет в списке городов с самым грязным воздухом

Фото: Архив КП.

Воздух в столице Южного Урала стал чище. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Росприроднадзора.

— Тот редкий случай, когда речь о воздухе в Челябинске зашла не потому, что он в очередном позорящем рейтинге загрязнителей, а отсутствует там, — комментируют новость авторы паблика о жизни региона «Челябушка». — Вот уже в третий раз Росприроднадзор не включает южноуральскую столицу в чёрный список.

Такая ситуация — результат предпринятых усилий: рекультивации свалки, экологизации транспорта, квот на выбросы для предприятий и жёсткий контроль за ними. Результат очень даже неплохой: выбросы снизились на 2,5 тысячи тонн за два года, за пять лет — на 33 тысячи тонн.

— Понятно, что это ещё не конец борьбы, но трудно не признать — меры и правда действенные, да и чистое небо у нас теперь гораздо чаще, чем раньше, — резюмируют авторы телеграм-канала.