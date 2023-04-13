В Челябинске девушке в инвалидной коляске пришлось выбираться из трамвая по доскам

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске пассажирка в инвалидной коляске смогла покинуть трамвай только при помощи пары деревянных досок.

О ситуации рассказали очевидцы в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте. По словам горожан, девушка долго ждала на остановке подходящий трамвай. Наконец новый, частично низкопольный вагон приехал. Но пандус в нем не опустился.

— Водитель установил «смешные» доски для выхода из трамвая, — рассказала свидетельница происшествия. — Вот вам и доступная среда в городе!

Директор «ЧелГЭТ» Дмитрий Усачев рассказал корреспонденту КП-Челябинск, что в трамвае не сработала аппарель — та самая платформа, по которой коляска должна заезжать в вагон и выезжать из него. Водитель изо всех сил пытался открыть подъемник, но сделать этого не получилось. Пришлось использовать подручные средства.

— Трамвай загнали в ремонт, — уточнил Дмитрий Усачев.

Он добавил, что техническое состояние аппарелей на всех трамваях проверяют раз в неделю.

Ранее челябинцы столкнулись с поломкой пандусов в автобусах. В одной машине пандус открывать пришлось с помощью шампура, а в другой пассажиры и водители прыгали, чтобы не ехать с распахнутой дверью.

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