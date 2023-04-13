В Челябинске рядом с железной дорогой случился пожар

Причину пожара сейчас выясняют Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске вечером 12 апреля произошел пожар рядом с железной дорогой, а также садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1».

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась сухая трава вдоль рельсов. Пламя удалось потушить.

Люди при происшествии не пострадали, на движение поездов пожар не повлиял. Тем не менее, инцидентом заинтересовались в транспортной прокуратуре.

— Будет дана оценка достаточности принятых мер в сфере пожарной безопасности в полосе отвода железной дороги, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, к утру 13 апреля Челябинск затянуло дымом. В минэкологии сообщают, что причина запаха гари — пожары как внутри, так и за пределами города.

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