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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:15

Врач объяснил, нужно ли взрослым челябинцам делать прививку от кори

«Запаса» вакцинации из детства на всю жизнь не хватает
Анастасия ТРОФИМОВА
Ревакцинироваться можно каждые десять лет

Ревакцинироваться можно каждые десять лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинироваться стоит взрослым, никогда не болевшим корью, — даже в том случае, если когда-то в детстве они прививались от инфекции. Об этом «ФедералПресс» рассказал главврач челябинской ГКБ № Дмитрий Тарасов.

Вакцинация — самая эффективная защита от заражения корью. Но проблема в том, что она не срабатывает на всю жизнь. Через 10-20 лет после прививки количество уничтожающих вирус антител начинает снижаться.

Между тем корь легко передается воздушно-капельным путем и способна вызвать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию и менингит. Возможен даже смертельный исход болезни. В Челябинске с начала года выявили уже два случая опасной инфекции.

По словам Дмитрия Тарасова, детей от кори прививают после года и в 4-6 лет. Через 10 лет после этого можно проводить ревакцинацию.

Взрослым, которых в детстве от кори привили лишь раз или вообще не привили, советуют сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

Особенно нуждаются в защите от кори те, кто входит в группу риска. Это беременные женщины, дети младше года, а также люди с иммунитетом, ослабленным из-за индивидуальных особенностей, приема лекарств или болезни, например, перенесенного коронавируса.

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