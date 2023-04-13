Врач объяснил, нужно ли взрослым челябинцам делать прививку от кори

Ревакцинироваться можно каждые десять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинироваться стоит взрослым, никогда не болевшим корью, — даже в том случае, если когда-то в детстве они прививались от инфекции. Об этом «ФедералПресс» рассказал главврач челябинской ГКБ № Дмитрий Тарасов.

Вакцинация — самая эффективная защита от заражения корью. Но проблема в том, что она не срабатывает на всю жизнь. Через 10-20 лет после прививки количество уничтожающих вирус антител начинает снижаться.

Между тем корь легко передается воздушно-капельным путем и способна вызвать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию и менингит. Возможен даже смертельный исход болезни. В Челябинске с начала года выявили уже два случая опасной инфекции.

По словам Дмитрия Тарасова, детей от кори прививают после года и в 4-6 лет. Через 10 лет после этого можно проводить ревакцинацию.

Взрослым, которых в детстве от кори привили лишь раз или вообще не привили, советуют сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

Особенно нуждаются в защите от кори те, кто входит в группу риска. Это беременные женщины, дети младше года, а также люди с иммунитетом, ослабленным из-за индивидуальных особенностей, приема лекарств или болезни, например, перенесенного коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.