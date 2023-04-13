В Челябинской области объявили штормовое предупреждение, надвигается снежная буря

В Челябинской области может разбушеваться снежный шторм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области на 14 апреля и ночь 15 апреля объявили штормовое предупреждение из-за ветра, дождя и снега.

Метеорологи уточняют, что особенной плохой погода будет не повсеместно, а в отдельных районах региона. Но тем, кому не повезет, придется испытать настоящий разгул стихии. Ветер в пятницу 14 апреля усилится при порывах до 20-25 метров в секунду. На такой скорости ветер способен ломать деревья и повреждать крыши домов.

В южных районах Челябинской области прогнозируют также замерзающий дождь, переходящий в снег. Днем в пятницу будет всего +1, -4 градуса.

К ночи на 15 апреля осадки усилятся, температура воздуха упадет до -8, -13 градусов, образуется гололед.

Специалисты надеются, что осадки прекратятся днем 15 апреля. В этот же день, по предварительным расчетам, должно потеплеть до +2, +7 градусов. Но ветер при порывах все еще будут достигать скорости в 20 метров в секунду.

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