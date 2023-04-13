Орден Победы на Теплотехе в Челябинске будет светиться круглый год

Орден будет светиться каждую ночь. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске Орден Победы на здании бывшего Теплотехнического института теперь будет гореть круглый год. Об этом сообщили в городской администрации. Дело в том, что раньше нужно было согласовать подсветку с десятками собственников, чтобы орден загорелся. Из-за этого его включали лишь на майские праздники.

Теперь бюрократические дела решились, и с подсветкой никаких проблем не будет. Орден уже подключили к электричеству, он будет сиять на проспекте Победы каждый вечер и каждую ночь.

Напомним, Орден Победы отремонтировали еще в 2020 году. Тогда звезду подготовили к 75-летию Победы, и зажгли на майские праздники.

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