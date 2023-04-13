«Соцгород» провел субботник и сбор макулатуры

Фото: "Соцгород"

В чистый четверг общественники навели порядок в Центральном клубе, где уже почти четверть века работает старейший благотворительный фонд Андрея Барышева, девиз которого остается неизменным: «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!».

Фото: "Соцгород"

Экологическое направление является одним из важных в работе движения «Соцгород», ведь его лидер Андрей Барышев возглавляет челябинское региональное отделение общественного экологического движения «Зеленая Россия». Одноименный субботник с высадкой деревьев прошел в сентябре прошлого года и собрал несколько сотен участников.