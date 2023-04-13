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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:24

«Соцгород» провел субботник и сбор макулатуры

27 апреля в Центральном клубе состоятся традиционные танцы, завершающие в этом сезоне
Источник:kp.ru
Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

В чистый четверг общественники навели порядок в Центральном клубе, где уже почти четверть века работает старейший благотворительный фонд Андрея Барышева, девиз которого остается неизменным: «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!».

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Экологическое направление является одним из важных в работе движения «Соцгород», ведь его лидер Андрей Барышев возглавляет челябинское региональное отделение общественного экологического движения «Зеленая Россия». Одноименный субботник с высадкой деревьев прошел в сентябре прошлого года и собрал несколько сотен участников.

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"