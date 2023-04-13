В Челябинском аэропорту не хватает медиков на случай ЧС

Проверяющие недосчитались значков на схеме и конусов в пожарной машине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский аэропорт оказался недостаточно подготовлен к чрезвычайным ситуациям. Это выяснилось при проверке, которую устроила транспортная прокуратура.

— В нарушение требований Федеральных авиационных правил здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, — сообщили в ведомстве.

Во время инспекции заметили и другие недочеты. Например, в пожарном автомобиле на аэродроме не оказалось оградительных конусов, а специалисты по газодымозашите пропустили регулярную аттестацию на допуск к работе в дыхательных аппаратах.

Сотрудники прокуратуры внимательно изучили также план аэропорта и заметили, что на схеме забыли нарисовать источники противопожарного водоснабжения.

Гендиректору аэропорта выдали представление с требованием исправить все проблемы. В Уральской транспортной прокуратуре обещают проследить за тем, чтобы все нарушения устранили.

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