«За беляши и двор стреляю в упор»: в Челябинске задержали 20 человек, которые мешали сносить незаконный киоск

Мужчины не давали подрядчикам убирать незаконную точку горячего питания. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске задержали 20 человек, которые мешали сносить незаконный киоск. Все это случилось сегодня, 13 апреля, в поселке Чурилово. Сотрудники МКУ «Городская среда» приехали на место, чтобы убрать ларек, но их встретили два десятка неизвестных мужчин. Агрессивные незнакомцы начали угрожать физической расправой и не давали убрать киоск.

В итоге на место происшествия вызвали полицию вместе с ОМОН. Те быстро утихомирили агрессоров и отвезли в отдел для проверки документов и выяснения личностей. Во время досмотра у мужчин нашли ножи и травматическое оружие.

— Работа по демонтажу незаконных объектов в Челябинске продолжается, — добавили в городской администрации.

Известно, что незаконный киоск все-таки удалось убрать.

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