Более 900 тысяч рублей: магнитогорца заставили вернуть пенсию, которую он получал несколько лет

Чтобы поскорее оформить пенсию, мужчина заявил, что 20 лет проработал на Крайнем Севере Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Магнитогорска незаконно вышел на пенсию раньше срока и получил более 900 тыс. рублей. Теперь ему пришлось вернуть все деньги государству.

Еще в 2013 году магнитогорец принес в Пенсионный фонд справки с бывших мест работы. Судя по документам, мужчина 8 лет проработал в фирме в Заполярье, а еще 12 лет трудился каменщиком на Норильском горно-металлургическом комбинате. За двадцатилетний «северный» стаж горожанину назначили пенсию по старости в 55 лет.

Лишь спустя несколько лет в Пенсионном фонде спохватились. При проверке выяснилось, что ни фирма, ни комбинат не знают «бывшего сотрудника», а подписи на справках поддельные.

Благодаря фальшивым документам горожанин получил более 900 тыс. рублей. Через суд его обязали все эти деньги вернуть.

Как рассказали в региональном ГУФССП, 65-летний магнитогорец регулярно перечислял в счет своего долга небольшие суммы. Судебные приставы оценили размеры платежей и решили, что такими темпами полного погашения долга не дождутся.

Приставы обнаружили, что мужчина владеет внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 120. Машину арестовали. Оценка показала, что продажа иномарки компенсирует переплаченную пенсию. Но хозяин не захотел расставаться со своим автомобилем. Он спешно собрал крупную сумму, расплатился с долгом и вернул себе машину.

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