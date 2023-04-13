В Челябинской области бездомные собаки обзаведутся электронными паспортами

Лап и хвоста недостаточно, нужен электронный документ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области занялись оформлением электронных паспортов для бездомных собак. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», пока информационный сервис тестируют в Магнитогорске и Сосновском районе. Если работа окажется успешной, проект могут расширить.

С приложением «Все звери» работают приюты для бродячих животных, занятые отловом подрядчики и сотрудники местных администраций.

Когда собаку ловят, в приложение добавляют видео, а также данные о месте нахождения животного. В приюте вносят информацию о времени стерилизации и вакцинации, номере бирки.

По базе данных можно быстро посмотреть, в какой приют вернуть собаку, если она стала проявлять агрессию на воле. А заказчик отлова (городская или районная администрация) получает статистику о количестве пойманных и стерилизованных животных, времени и месте их отлова.

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