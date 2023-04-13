В Магнитогорске запустят автобусы по 13 садовым маршрутам

На садовых маршрутах для пенсионеров предусмотрены льготы Фото: Андрей АБРАМОВ

Автобусы в Магнитогорске с 16 апреля начнут ездить в сады. Об этом сообщили в городской администрации. Поездки будут осуществляться ежедневно по 13 маршрутам.

— Количество рейсов, интервал движения определены с учетом пассажиропотока и будут меняться в зависимости от сезона, — уточнили в мэрии Магнитогорска.

На обслуживание садовых маршрутов задействуют автобусы больших, средних и малых классов. Рейсы будут отправляться от тех же остановок, что и раньше: «рынок «Радуга вкуса»; «рынок «Новый город»; «Художественная школа»; «Полевая»; «площадь Привокзальная»; «ЛПЦ». Для магнитогорских пенсионеров или достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) предоставляются бесплатный проезд и провоз багажа.

Прикрепляем актуальное расписание сезонных садовых маршрутов с 16 по 30 апреля.

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