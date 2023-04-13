В Челябинске зафиксировали превышение диоксида серы в воздухе

Ситуацию с экологией осложняют не только выбросы предприятий, но и пожары Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора после жалоб на запах гари и задымление в Челябинске провело мониторинг качества атмосферного воздуха. По итогам проверки было выявлено превышение диоксида серы.

— По результатам лабораторных исследований, выполненных за период с 5 апреля по настоящее время, регистрировалось незначительное превышение гигиенических нормативов по содержанию среднесуточной концентрации диоксида серы 1,1 ПДК, являющимся загрязняющим веществом и входящим в состав продуктов горения травы, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

В ведомстве посоветовали челябинцам по возможности избегать прогулок на свежем воздухе, не открывать окна, отказаться от курения, пить больше жидкости и сменить контактные линзы на очки. В помещениях следует делать влажную уборку, а при выходе на улицу рекомендуется использовать маски и респираторы.

В случае появления симптомов острого заболевания или недомогания (одышка, кашель, бессонница), а также обострения хронических болезней, рекомендуется обратиться в больницу.

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