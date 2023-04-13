В Челябинске на выходных поменяют маршруты трамваев №18 и №22

В Ленинском районе будут проводить ремонт трамвайных путей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшие выходные в Челябинске поменяются маршруты трамваев №18 и №22. Причина – ремонт рельсовых путей на улице Машиностроителей. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— В Ленинском районе с 22:00 часов 14 апреля до 06:00 часов 17 апреля будет закрыто движение трамваев от кольца «ул. Харлова» до кольца «ул. Чистопольская», — уточнили в организации.

Трамвай №18 последует по маршруту ЧМК — ул. Горького — ул. Харлова. Трамвай №22 будет ехать по ул. Чичерина, Кирова, Карла Маркса и Харлова. В случае необходимости горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №18, 81 и 483, а также троллейбусом №25.

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