От Фаберже и других мастеров: челябинец за пять лет собрал уникальную коллекцию солонок и теперь покажет ее на выставке

Фото: hornews.com

В четверг, 13 апреля, в Челябинске стартовала первая в стране частная выставка русских солонок. Ее организовал наш житель города Егор Хребтов. За пять лет коллекционирования он собрал экспонаты, которые были сделаны в дореволюционной России. Причем к некоторым из них приложили руку известные ювелиры: Карл Фаберже, Иван Хлебников, братья Грачевы.

Как сообщает издание Hornews.com, солонки из коллекции челябинца выполнены из серебра, а также украшены различными узорами, надписями и другим декором. Самый редкий экземпляр был произведен в 1824 году. Егор рассказал, как добыл для своей коллекции первую солонку.

– От нее шла такая энергетика… Я ее купил, поставил себе на прикроватный столик. Она так понравилась, я начал искать другие в интернете, – рассказал изданию Егор Хребтов. – Солонка, как и вообще соль, имеет большой сакральный смысл. Раньше эта вещь была в каждом доме, это был символ хлебосольности семьи. Но теперь она забыта, а мы нуждаемся в новых смыслах, идентичности нашего общества.

Выставка солонок, где представлена коллекция челябинца, проходит в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» в кластере SVOBODA (ул. Свободы 2к5, лофт 3.17). Она работает с 10:00 до 20:00 часов.

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