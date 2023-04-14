В Челябинске проверили 650 мест, где живут и работают иностранцы

Фото: УМВД по Челябинску

В Челябинске полицейские продолжают проверять места проживания и работы иностранных граждан. Ищут тех, кто нарушил миграционное законодательство, либо трудится нелегально.

— На сегодняшней день проверено более 650 объектов, выявлено свыше 100 нарушений миграционного законодательства, — сообщили в городском управлении МВД.

При проверках обнаружили, что 34 человека незаконно находятся в России. 24 из них уже решили депортировать.

Фото: УМВД по Челябинску

В полиции обещают продолжить проверки.

Накануне в Челябинской области выписали штрафов на 140 тыс. рублей из-за связанных с миграцией нарушений.

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