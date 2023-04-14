Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о причинах падения девочки в колодец в Челябинской области

Фото: ЧП / ДТП Куса / Vk.com

Руководитель российского Следственного Комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением пятилетней девочки в колодец в Кусе.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, пятилетняя жительница Кусы провалилась в открытый колодец. Воды внутри не было, но на дне торчали трубы с запорными устройствами. Девочка ушиблась и оцарапала щеку. Мать сама вытащила дочку из колодца.

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