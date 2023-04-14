В минсельхозе Челябинской области идет прием документов на гранты семейным фермам и «Агростартап»

Министерство сельского хозяйства Челябинской области проводит конкурсные отборы для малых форм хозяйствования на селе на получение грантов «Агростартап» и на развитие семейных ферм.

Документы для участия в конкурсе соискатели грантов на развитие семейных ферм могут предоставить с 30 марта по 28 апреля. Семейная ферма должна осуществлять свою деятельность уже более года, должна быть зарегистрирована гражданином Российской Федерации в сельской местности или сельской агломерации. Участник конкурса должен трудоустроить определенное число новых работников, использовать грантовые средства в течение двух лет в соответствии с планом расходов.

После получения гранта семейная ферма должна осуществлять свою деятельность не менее 5 лет, в течение которых не менее чем на 8% ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции. Финансирование грантов на развитие семейных ферм в текущем году увеличится почти в 3 раза, с 40 млн до 110 млн рублей. И если в прошлом году гранты получили 4 семейные фермы, то в 2023 году их будет не менее 10. Государство обеспечит до 60% суммы гранта, еще 40% средств должен добавить предприниматель. Максимальный размер гранта может составить 12 млн рублей.

С 5 апреля по 3 мая проходит конкурсный отбор для претендентов на получение грантов «Агростартап». Участниками отбора могут стать фермеры или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории или на территории сельской агломерации в текущем финансовом году. В конкурсе могут принять участие и владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в отборе должны будут в течение месяца зарегистрировать фермерское хозяйство или ИП. Все участники предоставляют бизнес-план, в который включается, в том числе, план расходов средств гранта «Агростартап». Получатели гранта должны создать новые рабочие места. Общий объем грантов «Агростартап» составит 37,2 млн рублей. Планируется, что поддержка будет оказана не менее, чем 12 заявителям. До 90% средств, необходимых на реализацию проекта, предоставит государство, 10% должны составить средства самого предпринимателя. Максимальный размер гранта может составить 3 млн рублей на разведение крупного рогатого скота, 2 млн рублей – на другие виды деятельности.

После принятия документов от заявителей на каждый конкурс, комиссия министерства определит победителей, используя бальную систему оценки. При проведении конкурсных процедур приоритет в получении грантов будет отдаваться семейным фермам, которые занимаются выращиванием молочного и мясного крупного рогатого скота и проектам «Агростартап», направленным на развитие овощеводства, картофелеводства и молочного скотоводства. Это связано со стимулированием развития данных отраслей регионального АПК.

Помимо вышеназванных грантов малым формам хозяйствования на селе будет оказана и другая целевая поддержка. В два раза вырастет субсидия сельхозкооперативам до 30,1 млн рублей. На гранты «Агротуризм» планируется направить 12,7 млн рублей (в 2022 г. - 1,1 млн рублей). Увеличивается и финансирование «Центра компетенций», оказывающего фермерам консультационную поддержку, с 3,5 млн до 5 млн рублей.