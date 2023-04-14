Прокуратура организовала проверку после падения 10-летнего мальчика на заброшенной стройке в Миассе

Ребенок получил травму бедра. Фото: ПСС Челябинской области

Прокуратура организовала проверку после падения 10-летнего мальчика на заброшенной стройке. Инцидент случился накануне в Миассе. Школьник с друзьями носился по заброшке и сорвался с 6-метровой высоты. В итоге мальчишка получил травму бедра. Вытаскивать пострадавшего со стройки пришлось спасателям. Они эвакуировали ребенка и передали медикам.

— Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, проверят собственника недостроя и то, как хорошо он выполняет требования по обеспечению безопасности. По результатам проверки прокуратура будет принимать меры.

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