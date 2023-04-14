На зверей разрешат смотреть по вечерам: челябинский зоопарк с 15 апреля станут закрывать на два часа позже

Зоопарк будет работать дольше Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский зоопарк с 15 апреля переходит на летний график работы. Закрывать его каждый день будут на два часа позже, чем сейчас.

Зимой гулять по зоопарку можно было только до 18:00 в будни и до 19:00 по выходным.

Теперь с понедельника по четверг зоопарк станет принимать посетителей с 10:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 21:00.

Продавать билеты в кассах прекращают за час до закрытия зоопарка.

Детский контактный зоопарк будет работать с 11:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье.

Ранее в Челябинском зоопарке впервые встретились друг с другом молодые львы.

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