Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 9:41

В Челябинске 15 и 16 апреля изменят маршруты троллейбусов

Для электротранспорта снова станет недоступен Комсомольский проспект
Елена КОЛЧИНА
Изменения коснутся двух маршрутов

Изменения коснутся двух маршрутов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске закрывают движение троллейбусов по участку Комсомольского проспекта от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Ограничения будут действовать с 00:00 субботу 15 апреля до 5:00 понедельника 17 апреля.

Как пояснили в пресс-службе администрации Челябинска, на Комсомольском проспекте продолжают по выходным перетягивать троллейбусные провода.

На время работ изменят два маршрута общественного транспорта.

Троллейбус №12 станет курсировать по схеме «ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» - АМЗ», в обратном направлении — через ДС «Юность», Алое поле и улицу Энгельса.

Троллейбус №14 в субботу и воскресенье поедет от ЧМК через Свердловский проспект к парку имени Гагарина, а в обратную сторону двинется по улице Сони Кривой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.