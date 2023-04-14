В Челябинске 15 и 16 апреля изменят маршруты троллейбусов

Изменения коснутся двух маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске закрывают движение троллейбусов по участку Комсомольского проспекта от улицы Молодогвардейцев до Свердловского проспекта. Ограничения будут действовать с 00:00 субботу 15 апреля до 5:00 понедельника 17 апреля.

Как пояснили в пресс-службе администрации Челябинска, на Комсомольском проспекте продолжают по выходным перетягивать троллейбусные провода.

На время работ изменят два маршрута общественного транспорта.

Троллейбус №12 станет курсировать по схеме «ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» - АМЗ», в обратном направлении — через ДС «Юность», Алое поле и улицу Энгельса.

Троллейбус №14 в субботу и воскресенье поедет от ЧМК через Свердловский проспект к парку имени Гагарина, а в обратную сторону двинется по улице Сони Кривой.

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