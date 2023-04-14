В Челябинске мужчина избил подругу и выкинул из подъезда как мешок мусора

Кадры будто из фильма ужасов. Фото: домофон "Интерсвязи"

В Металлургическом районе Челябинска ночью резко открылась подъездная дверь, и в проеме показался мужчина, который за руки тащил женщину в бессознательном состоянии. Она совсем не сопротивлялась, пока ее волокли по земле как труп или тяжелый мусор. Придерживала дверь девушка, которая прикрывала лицо воротом олимпийки.

Через несколько минут избитая женщина вернулась к подъезду. Ее трясло от холода – ночью температура опускалась до -4, а холодный ветер дул со скоростью до 13 метров в секунду. Все лицо бедолаги распухло и потеряло форму.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе городской полиции, 38-летняя женщина все же обратилась за медицинской помощью.

– Проводится проверка, направленная на выяснение объективной картины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

Мужчину полицейские нашли. После того, как женщина пройдет лечение и будет установлен нанесенный ей вред, будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

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